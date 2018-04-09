В ЦПВС назвали сообщения "белых касок" о химатаке в Думе фальшивкой

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) назвал обвинения со стороны "белых касок" и появившиеся в Сети фото и видео "жертв" химатаки в сирийской Думе фальшивкой.

В организации сообщили, что место, где якобы произошел инцидент, изучили специалисты по радиационной, химической и биологической защите, а также медицинские сотрудники.

"Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ", — отметили в ЦПВС, подчеркнув, что провокации "белых касок", скорее всего, направлены на срыв перемирия.

Представители центра посетили несколько местных госпиталей, у пациентов они не обнаружили признаков химического отравления или следов воздействия отравляющих веществ. Ранее сообщения об использовании хлора против мирных жителей опровергли врачи, работающие в больнице Думы.

В ЦПВС также осудили страны Запада за то, что те "продолжают верить вранью пособников террористов и боевиков".

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск.

Москва, в свою очередь, опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными в Восточной Гуте. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками САР — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Власти США, со своей стороны, объявили, что рассматривают возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. При этом аргументы о непричастности Дамаска к инциденту не рассматриваются. В понедельник Дональд Трамп заявил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

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