Нужна жесткая реакция на сообщения о химатаках в Сирии, заявили в УВКПЧ ООН

ЖЕНЕВА, 9 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международное сообщество должно жестко отреагировать на сообщения о химических атаках, совершаемых в Сирии, чтобы предотвратить их повторение, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейна, распространенного в понедельник.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"Спустя десятилетия, когда мы думали, что успешно объявили вне закона использование химического и биологического оружия, мир спокойно смотрит на то, что применения этого оружия стало нормой в Сирии", — сказал он.

Как отметил Верховный комиссар ООН, коллективное бездействие международного сообщества при новом сообщении о возможном применении химического оружия "исключительно опасно".

"Ряд очень влиятельных государств напрямую вовлечены в сирийский конфликт, и все же они не смогли остановить эту зловещую регрессию к свободному использованию всеми химического оружия. Последствия могут быть ужасными для всех нас в ближайшие десятилетия", — подчеркнул Раад аль Хуссейн.

Глава УВКПЧ ООН напомнил, что Сирия ратифицировала Конвенцию о запрещении использования химического оружия 14 сентября 2013 года. Однако, как предполагается, с этого времени химическое оружие в Сирии было использовано различными игроками как минимум в 35 случаях.

Раад аль Хуссейн подчеркнул, что устных осуждений недостаточно. А отказ постоянных членов Совета Безопасности ООН, в частности РФ, от жестких мер и неспособность провести должное расследование всех случаев применения химического оружия лишь больше поощряет его использование.

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