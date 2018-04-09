Нужна жесткая реакция на сообщения о химатаках в Сирии, заявили в УВКПЧ ООН

ЖЕНЕВА, 9 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международное сообщество должно жестко отреагировать на сообщения о химических атаках, совершаемых в Сирии, чтобы предотвратить их повторение, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейна, распространенного в понедельник.
"Спустя десятилетия, когда мы думали, что успешно объявили вне закона использование химического и биологического оружия, мир спокойно смотрит на то, что применения этого оружия стало нормой в Сирии", — сказал он.
"Ряд очень влиятельных государств напрямую вовлечены в сирийский конфликт, и все же они не смогли остановить эту зловещую регрессию к свободному использованию всеми химического оружия. Последствия могут быть ужасными для всех нас в ближайшие десятилетия", — подчеркнул Раад аль Хуссейн.
Раад аль Хуссейн подчеркнул, что устных осуждений недостаточно. А отказ постоянных членов Совета Безопасности ООН, в частности РФ, от жестких мер и неспособность провести должное расследование всех случаев применения химического оружия лишь больше поощряет его использование.
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