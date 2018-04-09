Экс-глава разведки Израиля прокомментировал ночной удар по авиабазе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр — РИА Новости. Бывший шеф израильской военной разведки Амос Ядлин назвал ночной налет на авиабазу в Сирии очередным эпизодом борьбы Израиля против военного присутствия Ирана на своих северных границах.
"Удар, который, как сообщалось, был нанесен минувшей ночью по Т-4, является столкновением двух векторов — намерения Ирана закрепиться в Сирии и решимости Израиля этого не допустить. Это первый авианалет, о котором стало известно после инцидентов 10 февраля", — говорится в комментарии Ядлина, который он опубликовал в социальных сетях.
Два месяца назад ВВС Израиля объявили о перехвате иранского дрона, вошедшего в воздушное пространство страны, и атаковали T-4, откуда, по их сведениям, был запущен беспилотник. Потеряв от огня с земли истребитель F-16, израильтяне тогда подвергли бомбардировке еще дюжину целей на территории Сирии, в том числе батареи ПВО под Дамаском.
Первоначально в налете заподозрили Соединенные Штаты, которые обвиняют власти Сирии в применении химического оружия и грозят возмездием правительственным силам.
"Однако США заявили о своей непричастности, а сама цель связана с иранским присутствием, а не химическим оружием", — написал Ядлин, оговорившись, что не может исключить вероятность в будущем американских ударов по сирийским объектам.
Экс-глава военной разведки "Аман" и бывший заместитель командующего ВВС Израиля, Ядлин сейчас занимается академической деятельностью, руководя тель-авивским Институтом исследований в области национальной безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>