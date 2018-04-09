Заявления США по Думе основаны на сообщениях очевидцев, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. США в своих заявлениях о случившемся в сирийской Думе 7 апреля опираются на "многочисленные сообщения" очевидцев, заявил представитель госдепартамента США в понедельник.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что требует немедленно разблокировать район предполагаемой химатаки в Сирии, который окружен сирийской армией. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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