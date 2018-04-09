Заявления США по Думе основаны на сообщениях очевидцев, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. США в своих заявлениях о случившемся в сирийской Думе 7 апреля опираются на "многочисленные сообщения" очевидцев, заявил представитель госдепартамента США в понедельник.

"Большое количество сообщений, появившихся в общественном доступе, указывают, что химическое оружие использовалось в Думе 7 апреля 2018 года. Эти сообщения являются продолжением уже имевших место быть действий сирийского режима по использованию химического оружия", — сообщил он.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что требует немедленно разблокировать район предполагаемой химатаки в Сирии, который окружен сирийской армией. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>