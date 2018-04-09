США считают, что Россия и Иран ответственны за случившееся в Думе

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Иран и РФ также несут отвесность за химатаку, которая, по версии американских властей, произошла в сирийской Думе, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США в понедельник.

"Россия и иранский режим также несут ответственность за эти злодеяния сирийского режима, так как эти действия не были бы возможны без материальной поддержки России и Ирана", — сообщил он.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

Девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

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