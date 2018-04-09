МККК не имеет проверенных данных о жертвах возможной химатаки в Думе

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. 20 марта 2018 года

ЖЕНЕВА, 9 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный Комитет Красного Креста не располагает проверенной информацией о предположительной химической атаке в сирийской Думе и возможных жертвах, так как не имеет там представителей, заявила РИА Новости представитель пресс-службы МККК Иоланда Жакеме.

"У нас нет представителей в Думе, поэтому у нас нет информации из первых рук", — сказала она.

Жакеме при этом подчеркнула, что использование химического оружия запрещено международным законодательством.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

Девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили накануне сирийскую Думу (часть Восточной Гуты), где якобы произошла химическая атака, и опросили местных врачей, которые заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. Врачи Сирийского Красного креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления.

Офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями — они тоже "ничего не знали о применении против них химического оружия".

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