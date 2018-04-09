Путин не контактировал с властями Израиля после удара по авиабазе в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не было контактов с руководством Израиля во время авиаудара по Сирии в ночь на понедельник, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контактов у Путина с израильскими коллегами не было", — ответил Песков на вопрос журналистов, был ли Путин на связи с правительством Израиля во время ночного авиаудара по Сирии и планирует ли он говорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом на эту тему.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства. Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума.

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