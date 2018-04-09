МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия за последние годы поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" для защиты от нападений с воздуха, сообщил РИА Новости источник в российском военном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты ПВО Сирии, российские советники при атаке не пострадали. По данным агентства САНА, в результате авиаудара есть жертвы.

"Россия поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" для защиты от средств воздушного нападения. Речь идёт об экспорте, а не о поставках из наличия Минобороны", – сказал источник, не уточняя другие детали.

ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы").

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также прикрывать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.

"Панцирь", построенный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

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