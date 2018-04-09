Франция заявила о непричастности к авиаудару по сирийской военной базе

Ракетный удар по авиабазе в Сирии (13)

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. Архивное фото

Мальчик бежит по улице в городе Дума, Сирия. Архивное фото

ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция не наносила авиаудар по сирийской авиабазе в провинции Хомс, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя генштаба французской армии Патрика Штайгера.

"Это были не мы", — приводит агентство слова Штайгера.

В ночь на понедельник сирийская авиабаза Т-4 была атакована ракетами. Телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.

Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек.

Источник, близкий к администрации США, позднее сообщил РИА Новости, что в настоящее время страна не осуществляет военных операций против Сирии.

При этом израильские военные отказались комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе, которую Израиль уже бомбил ранее. В феврале власти еврейского государства утверждали, что именно там располагается иранский пункт управления беспилотниками.

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