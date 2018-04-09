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Война в Сирии
Война в Сирии

"Ужасное нападение": Макрон и Трамп обсудили "химатаку" в сирийской Думе

06:4809.04.2018
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись данными, подтверждающими применение химоружия в Сирии, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

Обстрел террористами из минометов позиций Сирийской арабской армии в городе Дума в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Эксперты не обнаружили признаков химатаки в сирийской Думе в январе
"Президент Эммануэль Макрон обсудил в воскресенье восьмого апреля 2018 года с президентом США ситуацию в Сирии. Президент Французской республики решительно осудил химические атаки против населения Думы в Восточной Гуте седьмого апреля. Президент республики и президент США обменялись информацией и данными анализа, подтверждающими использование химического оружия", — говорится в документе.

Американский и французский лидеры также договорились о совместном ответе на возможное использование химического оружия на территории Сирии.

"Оба лидера твердо осудили ужасные нападения в Сирии с применением химического оружия и договорились, что режим (президента Сирии Башара) Асада должен быть привлечен к ответственности за постоянное нарушение прав человека. Они договорились обмениваться информацией о природе этих нападений и координировать твердый совместный ответ на них", — сообщается в заявлении Белого дома.

"Вбросы об атаках"

Ранее Минобороны России ответило на сообщения о якобы применении химоружия в Сирии.

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Дамаск назвал обвинения в применении химоружия скучными и неубедительными
"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", — говорится в заявлении ведомства.

До этого глава Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов отмечал, что у террористов была в планах инсценировка химатаки в Восточной Гуте. Сообщения об использовании химоружия стали бы поводом для Вашингтона нанести удар по сирийским войскам. Кроме того, Герасимов отметил, что американские ракеты и их носители будут сбиты, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные.

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Дамаск назвал обвинения в применении химоружия скучными и неубедительными
Источник агентства САНА, в свою очередь, рассказал о вбросах о химатаках со стороны группировки "Джейш аль-Ислам"*, направленных на препятствование успешному наступлению правительственных войск.

Кроме того, по словам собеседника агентства, Дамаск не нуждается в химическом оружии, поскольку и без него обладает преимуществом.

Боей сирийской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
"Театральные постановки не прошли в Алеппо и поселениях Восточной Гуты и не помогут террористам и их покровителям сегодня. Сирийское правительство решительно настроено покончить с террористами на каждом клочке своей земли", — заключил источник.

В адрес сирийских властей неоднократно поступали обвинения в химатаках, однако официальный Дамаск отвергал такие заявления и возлагал ответственность на боевиков. Москва, в свою очередь, призывает к проведению тщательного расследования всех инцидентов и, в последствии, наказанию виновных.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

"Ответственность на России"

Ранее Госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями о якобы применении химоружия в Думе в Восточной Гуте. По данным американского внешнеполитического ведомства, "химатака произошла у одной из больниц".

Военнослужащие химического батальона армии США. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
Химическое оружие США: живое наследие холодной войны
"Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", — сказал представитель Госдепартамента.

При этом США не сомневаются, что "в прошлом сирийские власти могли воспользоваться химоружием", а "ответственность за это лежит на России".

Въезд в сирийский город Хан-Шейхун. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
"Сам себе режиссер": Запад и химатаки в Сирии
"Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России. — Прим. ред.) приверженность разрешению всего кризиса", — добавили в Госдепе.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
7 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий У
имя Эммануэль у Макрона вам ничего не напоминает? А вот поведение аналогично поведению главной героине фильмов вполне соответствует действиям президента Макрона. Вроде бы солидные должности занимают мужики , а вот с умом и его наличием у них определенно существуют проблемы , так не способны рассмотреть элементарной постановочной клоунады для самых тупых лохов, вероятно потому , что разрабатывали её такие же тупицы не соображающие в элементарной химии
07:47
09.04.2018
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Александр Гриненко
Враньё становится уже скучное и наглое!))))).
07:35
09.04.2018
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