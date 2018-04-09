"Ужасное нападение": Макрон и Трамп обсудили "химатаку" в сирийской Думе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись данными, подтверждающими применение химоружия в Сирии, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.
Американский и французский лидеры также договорились о совместном ответе на возможное использование химического оружия на территории Сирии.
"Оба лидера твердо осудили ужасные нападения в Сирии с применением химического оружия и договорились, что режим (президента Сирии Башара) Асада должен быть привлечен к ответственности за постоянное нарушение прав человека. Они договорились обмениваться информацией о природе этих нападений и координировать твердый совместный ответ на них", — сообщается в заявлении Белого дома.
"Вбросы об атаках"
Ранее Минобороны России ответило на сообщения о якобы применении химоружия в Сирии.
До этого глава Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов отмечал, что у террористов была в планах инсценировка химатаки в Восточной Гуте. Сообщения об использовании химоружия стали бы поводом для Вашингтона нанести удар по сирийским войскам. Кроме того, Герасимов отметил, что американские ракеты и их носители будут сбиты, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные.
Кроме того, по словам собеседника агентства, Дамаск не нуждается в химическом оружии, поскольку и без него обладает преимуществом.
В адрес сирийских властей неоднократно поступали обвинения в химатаках, однако официальный Дамаск отвергал такие заявления и возлагал ответственность на боевиков. Москва, в свою очередь, призывает к проведению тщательного расследования всех инцидентов и, в последствии, наказанию виновных.
"Ответственность на России"
Ранее Госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями о якобы применении химоружия в Думе в Восточной Гуте. По данным американского внешнеполитического ведомства, "химатака произошла у одной из больниц".
При этом США не сомневаются, что "в прошлом сирийские власти могли воспользоваться химоружием", а "ответственность за это лежит на России".
*Запрещенная в России террористическая организация
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