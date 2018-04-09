Источник подтвердил, что США не наносили удар по сирийской авиабазе

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Вашингтон опровергает сообщения о проведении американской военной операции в Сирии, сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации США.

По его словам, в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии.

Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.