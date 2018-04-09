В Израиле не комментируют авиаудар по сирийской авиабазе

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр — РИА Новости. Израильские военные отказались комментировать сообщения о проведенном в ночь на понедельник ракетном ударе по авиабазе T-4 в Сирии, которую Израиль уже бомбил ранее.

"Мы это не комментируем", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря. В Пентагоне отрицают причастность к налету.

Израильтяне в феврале бомбили T-4, откуда, как они утверждали, был запущен беспилотник иранского производства, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете.