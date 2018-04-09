Пентагон отрицает причастность к ракетному удару по сирийской авиабазе

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Пентагон заявил в ночь на понедельник, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.

"В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.