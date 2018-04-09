СМИ сообщили о погибших при ракетном ударе по сирийской авиабазе

Ракетный удар по авиабазе в Сирии (9)

БЕЙРУТ, 9 апр — РИА Новости. В результате ракетной атаки по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс погибли и получили ранения несколько человек, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Точное количество жертв и пострадавших агентство не приводит.

По данным военного источника, сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что системам ПВО удалось отразить ракеты, в результате чего авиабаза не пострадала и жертв нет.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты летели со стороны Средиземного моря через воздушное пространство Ливана.