СМИ сообщили о погибших при ракетном ударе по сирийской авиабазе

БЕЙРУТ, 9 апр — РИА Новости. В результате ракетной атаки по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс погибли и получили ранения несколько человек, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
По данным военного источника, сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что системам ПВО удалось отразить ракеты, в результате чего авиабаза не пострадала и жертв нет.
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты летели со стороны Средиземного моря через воздушное пространство Ливана.
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