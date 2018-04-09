БЕЙРУТ, 9 апр — РИА Новости. Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.
ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам, направленным на авиабазу.
Как сообщает телеканал Аль-Маядин, атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана.
В последующем осведомленный источник рассказал РИА Новости, что системы сирийской ПВО сбили все ракеты, направленные на авиабазу. Собеседник агентства также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.
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