Трамп и Макрон договорились о координации в Совбезе ООН по Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп договорились координировать свои действия в СБ ООН в преддверии намеченного на понедельник обсуждения Сирии, говорится в опубликованном в ночь на понедельник коммюнике Елисейского дворца.
Отмечается, что ответственность по этому вопросу "должна быть четко установлена".
Макрон и Трамп договорились поддерживать тесный контакт и в ближайшие 48 часов поговорить снова.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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