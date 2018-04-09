Трамп и Макрон обменялись данными о предполагаемой химатаке в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись данными, подтверждающими применение химического оружия в сирийской Думе, говорится в опубликованном в ночь на понедельник коммюнике Елисейского дворца.
Стороны также договорились координировать действия в рамках Совета Безопасности ООН, заседание которого состоится девятого апреля. Лидеры двух стран отметили, что ответственность по этому инциденту "должна быть четко установлена". Ожидается, что Трамп и Макрон проведут еще одни переговоры в ближайшие 48 часов.
Ранее девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.
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