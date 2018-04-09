Сирия и угроза международному миру: Совбез ООН проведет два заседания

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет девятого апреля два заседания. Первое будет посвящено предполагаемой химической атаке в сирийской Думе, а второе — угрозе международному миру и безопасности.
Восточной Гуте выступил глава французского МИД Жан-Ива Ле Дриана.
Россия же выступила инициатором второго заседания, которое, как ожидается, состоится в 22 часа по московскому времени.
"Ответственность на России"
Накануне в Госдепартаменте сообщили, что США обеспокоены поступающими сообщениями о применении химического оружия в сирийской Думе. В частности, американские дипломаты рассказали якобы об использовании химоружия у одной из больниц.
"Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", — сказал представитель Госдепа.
При этом в Госдепе не сомневаются в "прошлом применении химического оружия режимом (властями Сирии. — ред.)". При этом американские дипломаты возложили ответственность на Россию за химические атаки в Сирии.
"Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России. — Прим. ред.) приверженность разрешению всего кризиса", — добавили в Госдепе.
При этом официальный представитель ведомства Хезер Науэрт призвала Россию к сотрудничеству по вопросу дальнейшего предотвращения использования химоружия в Сирии.
"Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак", — сказала она.
"Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества… Режим
Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить.
Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения", — добавила она.
Постпред США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, заявила о немедленном расследовании "химатаках" в Сирии.
"Совет Безопасности должен выступить сообща и потребовать немедленного доступа для спасателей, поддержать независимое расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных", — заявила Хейли.
Сфабрикованный характер
Минобороны России опровергло сообщения о применении химического оружия в Сирии.
"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", — заявили в российском военном ведомстве.
Источник сирийского национального агентства, в свою очередь, рассказал боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* вбрасывают сообщения о химатаках для препятствования стремительному наступлению правительственных сил.
Собеседник агентства также отметил, что сирийская армия, которая имеет преимущество и уверенно наступает, не нуждается в химоружии.
Сирийские власти многократно опровергали обвинения в использовании химического оружия. Официальный Дамаск возлагал ответственность на террористов. Российская сторона, в свою очередь, выступает за расследование всех инцидентов и наказание виновных.
Оправдывают террористов
Российские власти прокомментировали ситуацию вокруг сообщений о применении химического оружия в Восточной Гуте.
Как отметили в МИД, США стремятся оправдать террористов и найти предлог для нанесения удара по правительственным силам, организуя информационные вбросы о применении химоружия в Восточной Гуте.
"Очередная такая сфабрикованная информация о якобы имевшей место химатаке на Думу появилась вчера. При этом звучат ссылки на пресловутую НПО "Белые каски", которую не раз уличали в смычке с террористами", — отметили российские дипломаты.
В ведомстве также предупредили, что подобные "опасные провокации" лишь играют на руку силам, которые отказались от перемирия.
"Это ещё раз подчеркивает, что США пытается навязать мировому сообществу вопросы, опирающиеся не на доказательную базу, а опирающиеся на личные суждения, одиозные по отношению к каким- либо государствам", — сказал он.
Депутат Дмитрий Вяткин назвал сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте ложью и провокацией.
"Сама по себе вот эта история с якобы применённым химическим оружием в Думе — это и есть, собственно говоря, провокация. Это ложь и провокация, которая повторяется уже не первый раз. И мы, как всегда, видим либо наспех сработанные ролики, срежиссированные фотографии и так далее. Либо мы видим реальное применение химического оружия, но боевиками", — сказал он.
Депутат также напомнил, что про освобождении некоторых подконтрольных террористам территорий были найдены химические лаборатории.
"Вообще ничего не законно, что требуют американцы. Они специально нагнетают обстановку. То говорят, что там химоружие применили по указанию России и так далее. Это понятно, они никак не хотят ход назад сделать. Конечно, незаконно все это", — сказал Заварзин.
Он также призвал расследовать данный инцидент в рамках ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>