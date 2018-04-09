Сирия и угроза международному миру: Совбез ООН проведет два заседания

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет девятого апреля два заседания. Первое будет посвящено предполагаемой химической атаке в сирийской Думе, а второе — угрозе международному миру и безопасности.

Инициаторами первого заседания выступили девять государств, среди которых три постоянных члена Совбеза США, Франция, Британия, а также Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар. Ранее с призывом к проведению заседания для обсуждения ситуации в

Восточной Гуте выступил глава французского МИД Жан-Ива Ле Дриана.

Россия же выступила инициатором второго заседания, которое, как ожидается, состоится в 22 часа по московскому времени.

"Ответственность на России"

Накануне в Госдепартаменте сообщили, что США обеспокоены поступающими сообщениями о применении химического оружия в сирийской Думе. В частности, американские дипломаты рассказали якобы об использовании химоружия у одной из больниц.

"Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", — сказал представитель Госдепа.

В американском дипломатическом ведомстве отметили, что США продолжают оценивать ситуацию.

При этом в Госдепе не сомневаются в "прошлом применении химического оружия режимом (властями Сирии. — ред.)". При этом американские дипломаты возложили ответственность на Россию за химические атаки в Сирии.

"Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России. — Прим. ред.) приверженность разрешению всего кризиса", — добавили в Госдепе.

При этом официальный представитель ведомства Хезер Науэрт призвала Россию к сотрудничеству по вопросу дальнейшего предотвращения использования химоружия в Сирии.

"Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак", — сказала она.

При этом представитель Госдепа также косвенно обвинила российскую сторону в неподтвержденных химатаках.

"Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества… Режим

Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить.

Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения", — добавила она.

Постпред США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, заявила о немедленном расследовании "химатаках" в Сирии.

"Совет Безопасности должен выступить сообща и потребовать немедленного доступа для спасателей, поддержать независимое расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных", — заявила Хейли.

Сфабрикованный характер

Минобороны России опровергло сообщения о применении химического оружия в Сирии.

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее глава Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов отмечал, что боевики планируют инсценировку химической атаки в Восточной Гуте, которую США намерены использовать как повод для нанесения удара по сирийским правительственным силам. При этом он предупредил, что американские ракеты и их носители будут сбиты, если зоне предполагаемого удара окажутся российские военные.

Источник сирийского национального агентства, в свою очередь, рассказал боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* вбрасывают сообщения о химатаках для препятствования стремительному наступлению правительственных сил.

Собеседник агентства также отметил, что сирийская армия, которая имеет преимущество и уверенно наступает, не нуждается в химоружии.

"Театральные постановки не прошли в Алеппо и поселениях Восточной Гуты и не помогут террористам и их покровителям сегодня. Сирийское правительство решительно настроено покончить с террористами на каждом клочке своей земли", — резюмировал источник.

Сирийские власти многократно опровергали обвинения в использовании химического оружия. Официальный Дамаск возлагал ответственность на террористов. Российская сторона, в свою очередь, выступает за расследование всех инцидентов и наказание виновных.

Оправдывают террористов



Российские власти прокомментировали ситуацию вокруг сообщений о применении химического оружия в Восточной Гуте.

Как отметили в МИД, США стремятся оправдать террористов и найти предлог для нанесения удара по правительственным силам, организуя информационные вбросы о применении химоружия в Восточной Гуте.

"Очередная такая сфабрикованная информация о якобы имевшей место химатаке на Думу появилась вчера. При этом звучат ссылки на пресловутую НПО "Белые каски", которую не раз уличали в смычке с террористами", — отметили российские дипломаты.

В ведомстве также предупредили, что подобные "опасные провокации" лишь играют на руку силам, которые отказались от перемирия.

Депутат Юрий Швыткин, в свою очередь, назвал сообщения о химатаке в сирийской Думе бездоказательными.

"Это ещё раз подчеркивает, что США пытается навязать мировому сообществу вопросы, опирающиеся не на доказательную базу, а опирающиеся на личные суждения, одиозные по отношению к каким- либо государствам", — сказал он.

Депутат Дмитрий Вяткин назвал сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте ложью и провокацией.

"Сама по себе вот эта история с якобы применённым химическим оружием в Думе — это и есть, собственно говоря, провокация. Это ложь и провокация, которая повторяется уже не первый раз. И мы, как всегда, видим либо наспех сработанные ролики, срежиссированные фотографии и так далее. Либо мы видим реальное применение химического оружия, но боевиками", — сказал он.

Депутат также напомнил, что про освобождении некоторых подконтрольных террористам территорий были найдены химические лаборатории.

Депутат Виктор Заварзин назвал требование американского лидера по разблокировке района предполагаемой химической атаки в Сирии незаконно. Он также отметил, что подобные заявления нагнетают ситуацию.

"Вообще ничего не законно, что требуют американцы. Они специально нагнетают обстановку. То говорят, что там химоружие применили по указанию России и так далее. Это понятно, они никак не хотят ход назад сделать. Конечно, незаконно все это", — сказал Заварзин.

Он также призвал расследовать данный инцидент в рамках ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>