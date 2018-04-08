Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в напривлении города Идлиб. 24 марта 2018

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в напривлении города Идлиб. 24 марта 2018

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Первые автобусы с боевиками и членами их семей выведены из сирийской Думы, сообщили в Минобороны России.

"Начался вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин", — говорится в сообщении.

Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

Ранее российский центр по примирению в Сирии сообщил, что ряд западных стран пытаются сорвать эту операцию, используя заявления о якобы применении правительственными силами Сирии химического оружия.

Обвинения в химатаке

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли десятки мирных граждан.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что организаторы атаки "дорого заплатят" за свои действия, возложив на Дамаск ответственность за случившееся. Советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность нанесения удара по Сирии.

Постпред США при ООН Никки Хейли накануне назначенного на понедельник заседания Совбеза по ситуации в Думе заявила, что Вашингтон настаивает на предоставлении экспертам доступа к месту предполагаемого инцидента и проведении независимого расследования.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе и назвал обвинения фальшивкой. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.

МИД России заявил, что утверждения о якобы применении отравляющих веществ войсками Сирии вброшены, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов 13 марта заявлял, что у российских военных есть достоверная информация о том, что в Восточной Гуте боевики готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию Вашингтон затем использует как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.

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