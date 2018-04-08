ДАМАСК, 8 апр – РИА Новости. Эксперты Сирийского арабского Красного полумесяца в январе не обнаружили признаков химической атаки после осмотра больных из города Дума в Восточной Гуте, сообщил журналистам представитель организации, врач Сейф Альдин Хобиа.

В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял в Париже, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В ответ на это в Минобороны заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

"Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию, и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ", — заявил врач.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон ранее уже опровергал сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В ЦПВС отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 13 марта сообщал, что у российских военных есть достоверная информация о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.

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