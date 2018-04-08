ДАМАСК, 8 апр – РИА Новости. Эксперты Сирийского арабского Красного полумесяца в январе не обнаружили признаков химической атаки после осмотра больных из города Дума в Восточной Гуте, сообщил журналистам представитель организации, врач Сейф Альдин Хобиа.
"Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию, и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ", — заявил врач.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 13 марта сообщал, что у российских военных есть достоверная информация о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>