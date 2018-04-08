Из сирийской Думы планируют вывести до восьми тысяч боевиков

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. До восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч их родственников планируется вывести из города Дума в Восточной Гуте, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Для эвакуации боевиков и членов их семей в город Дума зашла колона из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей", — сказал он.

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