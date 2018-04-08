В Минобороны рассказали об обстановке в сирийской Думе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" сохраняют контроль над городом Дума в Восточной Гуте, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Наиболее сложная обстановка складывается в городе Дума (Восточная Гута). Незаконное вооруженное формирование "Джейш аль-Ислам" сохраняет контроль над этим населенным пунктом", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, в воскресенье ЦПВС провел переговоры с лидерами "Джейш аль-Ислам", в ходе которых достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из Думы.

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