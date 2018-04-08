МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Девять стран призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Об этом сообщило британское постпредство.

С такой инициативой выступили три постоянных члена Совбеза — Великобритания, Франция и США, а также Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.

До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж призывает в срочном порядке созвать Совбез ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.

Россия, в свою очередь, предложила провести в понедельник заседание по теме "Угрозы миру и безопасности". Как ожидается, оно начнется в 22 часа по московскому времени. Затем Совбез обсудит сообщения о химатаке в Сирии.

Сообщения о химатаке

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" ранее опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе и назвал обвинения в адрес Дамаска фальшивкой. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов 13 марта сообщал, что у российских военных есть достоверная информация о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.

Ситуация в Восточной Гуте

Как сообщил на брифинге начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко, боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" сохраняют контроль над городом Дума в Восточной Гуте.

По его словам, в воскресенье ЦПВС провел переговоры с лидерами "Джейш аль-Ислам". Достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из Думы.

В остальные населенные пункты Восточной Гуты, освобожденные от боевиков, продолжают возвращаться мирные жители.

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