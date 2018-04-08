Дамаск назвал обвинения в применении химоружия скучными и неубедительными

БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости. Обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны, заявил МИД Сирии.САНА.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сообщения о химоружии всплывают каждый раз, как только сирийская армия начинает успешную военную операцию против террористов, в том числе с целью продления срока жизни террористов в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском.
"Использование химического оружия в Гуте террористическими группами было запланировано, информация об этом была достоверная и подтвержденная, и сирийское руководство об этом предупреждало", — отметили в МИД.
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