Дамаск назвал обвинения в применении химоружия скучными и неубедительными

БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости. Обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны, заявил МИД Сирии.

"Заявления о применении стали скучным и неэффективным процессом, за исключением ряда стран, которые торгуют кровью мирного населения и поддерживает терроризм в Сирии", — цитирует МИД сирийское национальное агентство САНА

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сообщения о химоружии всплывают каждый раз, как только сирийская армия начинает успешную военную операцию против террористов, в том числе с целью продления срока жизни террористов в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском.

"Использование химического оружия в Гуте террористическими группами было запланировано, информация об этом была достоверная и подтвержденная, и сирийское руководство об этом предупреждало", — отметили в МИД.

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