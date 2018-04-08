В Госдуме призвали показывать миру реальную картину происходящего в Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин считает, что Россия должна активно использовать все международные площадки, на которых нужно показывать реальную картину в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за химатаку в Сирии виновные "заплатят большую цену".

"Мы должны остро ставить вопрос. У нас одна мощная площадка — это Совет Безопасности (ООН). На СБ надо ставить эти позиции все… Еще раз говорю, мы должны активно использовать все площадки, которые возможно, и показывать (миру) реальную картину", — сказал РИА Новости Заварзин.

Отвечая на вопрос, кому адресовано заявление Трампа, собеседник отметил, что "все колки направлены, безусловно, против России сейчас".

"Безусловно, понизить роль России нужно в этом плане. Поэтому я думаю, мы сейчас оценим обстановку, наш МИД и высшее руководство", — заключил парламентарий.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 13 марта сообщал, что у российских военных есть достоверная информация о том, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения "химического оружия". Он отмечал, что есть сведения, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.

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