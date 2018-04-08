В Иране назвали заявление США по химатакам в Сирии заговором против Асада

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемой химической атаке в Сирии "заговором" против президента страны Башара Асада.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке Дамаска, который якобы виновен в химической атаке в сирийской Думе. Россия уже опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной ВС Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"Такие обвинения со стороны США и некоторых западных стран свидетельствуют о новом заговоре против сирийского правительства, сирийцев и жителей региона, а также являются предлогом для принятия мер против Сирии", — заявил Касеми, чьи слова приводятся на сайте МИД Ирана.

Кроме того, представитель МИД отметил, что сирийская армия эффективно борется с террористами и "обладает преимуществом на поле боя", поэтому предположение об использовании химического оружия "нелогично".

По словам Касеми, принятие мер против Сирии усложнит ситуацию в стране и регионе и станет причиной того, что террористические группировки будут продолжать свою деятельность.

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