Жители сирийской Думы вышли на демонстрации против боевиков

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018

БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мирные жители в городе Дума в Восточной Гуте вышли на массовые демонстрации против боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", сообщил РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

Ранее источник в службе безопасности сообщил РИА Новости, что между террористами в Думе и сирийским правительством достигнуто соглашение, согласно которому будут освобождены все похищенные боевиками граждане, а сами радикалы покинут в воскресенье последний оплот в Восточной Гуте. Автобусы вывезут террористов в город Джараблус на север провинции Алеппо.

"Сейчас митинги идут в Хаджарии, на площадях Шухада и Гханам и в квартале Арак. Их (мирных жителей — ред.) оберегают 15-20 боевиков, которые перешли на сторону гражданских", — рассказал Джамаль.

По последним данным, колонна автобусов въехала в город Дума для вывоза первой группы боевиков в Джараблус.

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