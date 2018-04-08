Жители сирийской Думы вышли на демонстрации против боевиков

БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мирные жители в городе Дума в Восточной Гуте вышли на массовые демонстрации против боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", сообщил РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
"Сейчас митинги идут в Хаджарии, на площадях Шухада и Гханам и в квартале Арак. Их (мирных жителей — ред.) оберегают 15-20 боевиков, которые перешли на сторону гражданских", — рассказал Джамаль.
По последним данным, колонна автобусов въехала в город Дума для вывоза первой группы боевиков в Джараблус.
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