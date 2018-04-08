Боевики "Джейш аль-Ислам" отпустят всех пленных в Думе, сообщил источник

Выход жителей из города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

Выход жителей из города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

ДАМАСК, 8 апр — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" обязались передать сирийскому правительству всех пленных в городе Дума в Восточной Гуте в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.

"Достигнута договоренность об освобождении всех пленных двумя группами. Первая группа выйдет в ближайшие часы", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, согласно договоренностям в Думу уже въехала колонна автобусов для вывоза боевиков в город Джераблус на север провинции Алеппо.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>