Дамаск "дорого заплатит" за химатаку в Восточной Гуте, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Организаторы химической атаки в Восточной Гуте "дорого заплатят" за свои действия, заявил президент США Дональд Трамп.

"Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира", — написал хозяин Белого дома в Twitter

Он потребовал "немедленно разблокировать район" для оказания медицинской помощи пострадавшим и верификации последствий якобы имевшей место атаки. Трамп также подверг критике Россию и Иран за поддержку "животного Асада".

Американский лидер также обвинил предыдущего президента США Барака Обаму в том, что тот не нанес удар по Сирии в 2013 году, хотя обещал сделать это в случае применения химического оружия. "Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию, то сирийская катастрофа закончилась бы уже давно! Асад уже был бы историей", — написал Трамп.

Ранее советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность нанесения нового удара по Сирии на фоне сообщений о химатаке в Думе.

В воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что вбросы о применении химоружия в Восточной Гуте направлены на срыв операции армии САР по выводу боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о том, что боевики готовят инсценировку химатаки в Восточной Гуте, которую Вашингтон использует как повод для бомбардировки Дамаска.

Герасимов предупредил, что, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные, американские ракеты и их носители будут уничтожены.

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