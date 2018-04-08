В Белом доме не исключили военных действий против Сирии

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Белый дом не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химатаке в Думе, заявил советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.

Его спросили, стоит ли сейчас ожидать нового нападения США на Сирию c использованием ракет, как это было после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне год назад.

"Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение. Госдепартамент вчера выпустил заявление. Старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и друг с другом весь вечер и утро", — сказал Боссерт.

Ранее представитель госдепартамента США сообщил РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек. Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. Там отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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