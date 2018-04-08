США ищут предлог для нового удара по Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Организуя информационные вбросы о применении отравляющих веществ сирийской армией, Вашингтон пытается оправдать террористов и найти предлог для новых ударов по правительственным силам, говорится в сообщении МИД России.
В МИД также указали, что подобные "опасные провокации" играют на руку силам, отказавшимся от участия в перемирии.
В воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что сообщения о применении химоружия в в Восточной Гуте не соответствуют действительности и направлены на срыв операции армии САР по выводу боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума.
Он также обратил внимание на то, что информацию об использовании бомбы с хлором армией САР, начали распространять неправительственные организации, в том числе "Белые каски".
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о том, что боевики готовят инсценировку химатаки в Восточной Гуте, которую Вашингтон использует как повод для бомбардировки Дамаска.
Герасимов предупредил, что, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные, американские ракеты и их носители будут уничтожены.
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