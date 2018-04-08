Боевики "Джейш аль-Ислам" в Думе запросили переговоры с правительством

БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" в городе Дума в Восточной Гуте запросили сирийское правительство о переговорах, сообщает агентство САНА со ссылкой на источник.

"Террористы так называемого "Джейш аль-Ислама" просят переговоров с сирийским правительством, правительство начнет переговоры в течение двух часов", — сообщило агентство.

По словам источника, просьба о начале переговоров поступила после массированных ударов по позициям боевиков, нанесенных в ходе военной операции правительственных сил.

"По поступившим данным, правительство согласилось на переговоры с целью сохранения жизней мирных граждан и освобождения пленных, вопреки сомнениям в их (террористов – ред.) искренности", — отметил источник.

Правительственные войска САР приступили к операции в Думе после того, как боевики "Джейш аль-Ислам" сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам, что привело к гибели семи человек и ранению более 50 граждан.

В пятницу вечером террористы в Думе нарушили достигнутые при посредничестве с РФ договоренности с армией САР, открыв огонь по гуманитарному коридору в Мухайам Аль-Вафидин, по центру Дамаска и окраинам сирийской столицы. Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям террористов в городе Дума.

Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи, в начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам" в Джараблус.

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