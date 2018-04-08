МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сообщения о применении химоружия в в Восточной Гуте не соответствуют действительности и направлены на срыв операции армии САР по выводу боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных", — заявил он на брифинге.

Генерал-майор отметил, что информацию о том, что правительственные войска якобы использовали бомбу с хлором, начали распространять неправительственные организации, в том числе "Белые каски".

Он также сообщил, что в Восточной Гуте продолжает работу гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайам Аль-Вафедин.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал о том, что боевики готовят новую инсценировку химатаки в Восточной Гуте, которую США планируют использовать как повод для бомбардировки правительственных кварталов Дамаска.

Герасимов предупредил, что, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные, американские ракеты и их носители будут сбиты.

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