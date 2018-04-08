"Ответственность на России": США обеспокоены сообщениями о химатаке в Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госдеп возложил ответственность за химические атаки в Сирии на Россию, которая "защищает режим президента Башара Асада". При этом в американском дипломатическом ведомстве поставили под сомнение приверженность российской стороны разрешению всего сирийского кризиса.

Как сообщил РИА Новости источник в американском внешнеполитическом ведомстве, Вашингтон "сомневается в приверженности Москвы разрешению сирийского кризиса" из-за поддержки президента САР Башара Асада и якобы неспособности остановить химатаки.

"Прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии. — Прим. ред.) не подлежит сомнению. Как мы говорили ранее, в конечном счете, ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России", — заявил собеседник агентства.

Также источник добавил, что Соединенные Штаты следят за возможным применением химического оружия в сирийской Думе.

"Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", — сказал он.

Обеспокоенность Госдепа

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт призвала Россию помочь предотвратить дальнейшие химатаки в Сирии, в очередной раз обвинив Москву в поддержке Дамаска.

"Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии. — Прим. ред.) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак", — говорится в заявлении официального представителя Госдепа.

Кроме того Науэрт вновь выдвинула обвинения в адрес России и Сирии в причастности к неподтвержденным химатакам. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Вашингтон требует "привлечения режима Асада и его сторонников к ответственности".

"Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества. Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения", — заключила Науэрт.

Ложь террористов

Ранее сирийское национальное агентство со ссылкой на источник в официальном Дамаске сообщило, что боевики террористической группировки "Джейш аль-Ислам"* в городе Дума Восточной Гуты осуществляют вбросы информации о химатаках, чтобы помешать стремительному наступлению правительственных войск.

"Террористы "Джейш аль-Ислам"* в состоянии сокрушения. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии", — заявил неназванный чиновник.

Собеседник агентства также отметил отсутствие нужды у Сирии в химическом оружии из-за уже имеющихся преимуществ и уверенного наступления.

"Театральные постановки не прошли в Алеппо и поселениях Восточной Гуты и не помогут террористам и их покровителям сегодня. Сирийское правительство решительно настроено покончить с террористами на каждом клочке своей земли", — добавил он.

Бои за Думу

Дамаск начал силовую операцию в Думе после срыва боевиками группировки "Джейш аль-Ислам"* переговоров и мирного процесса. Террористы обстреляли центр Дамаска и его окраины ракетным и минометным огнем, в результате чего погибли семь человек и более 50 пострадали.

В пятницу вечером боевики в Думе нарушили достигнутые при посредничестве Москвы договоренности с правительственными войсками, открыв огонь по гуманитарному коридору в Мухайам Аль-Вафидин, по центру сирийской столицы и ее окраинам. В ответ Дамаск нанес серию ударов по огневым позициям боевиков.

Дума является последней цитаделью терроризма в Восточной Гуте. Усилиями российской военной полиции и официального Дамаска, а также достигнутым ранее соглашениям, из Думы удалось вывести всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи. В начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам"* в Джараблус.

* Запрещенная в России террористическая организация

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