БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"* в городе Дума Восточной Гуты вбрасывают информацию о применении химического оружия, пытаясь препятствовать стремительному наступлению сирийской армии, заявил сирийскому национальному агентству официальный сирийский источник.
"Террористы "Джейш аль-Ислам"* в состоянии сокрушения. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии", — цитирует слова источника агентство.
По словам источника, армия, которая имеет преимущество и уверенно наступает, не нуждается в химическом оружии.
"Театральные постановки не прошли в Алеппо и поселениях Восточной Гуты и не помогут террористам и их покровителям сегодня. Сирийское правительство решительно настроено покончить с террористами на каждом клочке своей земли", — добавил источник.
Сообщения, связанные с применением химоружия в последнем оплоте террористов на востоке Дамаска, начали поступать после того, как сирийская армия начала наступления на позиции террористов, которые находятся в полном окружении.
В пятницу вечером террористы в Думе нарушили достигнутые при посредничестве с РФ договоренности с армией САР, открыв огонь по гуманитарному коридору в Мухайам Аль-Вафидин, по центру дамаска и окраинам сирийской столицы.
Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям террористов в городе Дума.
Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи, в начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам"* в Джараблус.
После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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