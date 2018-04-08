Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

БЕЙРУТ, 8 апр — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"* в городе Дума Восточной Гуты вбрасывают информацию о применении химического оружия, пытаясь препятствовать стремительному наступлению сирийской армии, заявил сирийскому национальному агентству официальный сирийский источник.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

"Террористы "Джейш аль-Ислам"* в состоянии сокрушения. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии", — цитирует слова источника агентство.

По словам источника, армия, которая имеет преимущество и уверенно наступает, не нуждается в химическом оружии.

"Театральные постановки не прошли в Алеппо и поселениях Восточной Гуты и не помогут террористам и их покровителям сегодня. Сирийское правительство решительно настроено покончить с террористами на каждом клочке своей земли", — добавил источник.

Сообщения, связанные с применением химоружия в последнем оплоте террористов на востоке Дамаска, начали поступать после того, как сирийская армия начала наступления на позиции террористов, которые находятся в полном окружении.

Правительственные войска САР приступили к силовому решению в Думе после того, как боевики "Джейш аль-Ислам"* сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам, что привело к гибели семи человек и ранению более 50 граждан.

В пятницу вечером террористы в Думе нарушили достигнутые при посредничестве с РФ договоренности с армией САР, открыв огонь по гуманитарному коридору в Мухайам Аль-Вафидин, по центру дамаска и окраинам сирийской столицы.

Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям террористов в городе Дума.

Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи, в начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам"* в Джараблус.

Ранее Минобороны России неоднократно сообщало о подготовке подконтрольными США и Великобритании группировками боевиков в Восточной Гуте провокаций с применением химоружия для обвинений Дамаска и "союзников Сирии". В МИД РФ заявляли, что Москва встревожена повторяющимися случаями постановочных инцидентов с химическим оружием в Сирии, никаких подтверждений обвинений стран Запада в том, что Дамаск применяет химоружие, не было и нет. В Российском внешнеполитическом ведомстве прогнозировали, что постановки могут продолжаться и дальше, особенно с учётом успехов сирийских правительственных сил по подавлению террористических группировок в Восточной Гуте.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

* Запрещенная в России террористическая организация