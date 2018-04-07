В три сирийские провинции за сутки вернулось более тысячи человек

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За сутки в свои дома в провинции Хама в Сирии вернулись 622 человека, в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор — 169 и 359 человек, сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 622 человека, в провинции Хомс — 169 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат. — Прим. ред.) — 359 человек", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб", мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-эд-Духур вернулось 517 человек с личным имуществом.

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