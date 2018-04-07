Минобороны опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие разрушения кварталов сирийской Ракки в результате бомбардировок международной коалиции во главе с США, сообщили в ведомстве.
Как отмечается, в Ракке гуманитарная ситуация остается очень сложной, доступ гуманитарных миссий в город затруднен. Среди тех, кто возвращается в город, остается высокий процент ранений и гибели в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах и взрывоопасных предметах. Так, с октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.
Как добавляется, в результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои. В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей подвергается опасности. В этих условиях вернувшимся в город, по заявлению Яна Эгеланна, якобы 100 тысячам беженцев негде жить, им не хватает продовольствия и воды, существует опасность распространения эпидемий и гибели от подрывов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>