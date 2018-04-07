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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией

18:4207.04.2018
(обновлено: 18:52 07.04.2018)
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© Фото : Минобороны РоссииФотографии аэрофотосъемки, подтверждающие разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции. 7 апреля 2018Фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции. 7 апреля 2018
© Фото : Минобороны России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие разрушения кварталов сирийской Ракки в результате бомбардировок международной коалиции во главе с США, сообщили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm 
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"В Министерство обороны России опубликовали фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции. Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Ракке гуманитарная ситуация остается очень сложной, доступ гуманитарных миссий в город затруднен. Среди тех, кто возвращается в город, остается высокий процент ранений и гибели в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах и взрывоопасных предметах. Так, с октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сообщается, что ранее официальный представитель ООН в Сирии Ян Эгеланн заявил, что посетившие Ракку представители ООН подтвердили, что разрушения гораздо серьезнее, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе. Миссией ООН говорится о 70% разрушенных и поврежденных зданиях в Ракке.

Как добавляется, в результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои. В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей подвергается опасности. В этих условиях вернувшимся в город, по заявлению Яна Эгеланна, якобы 100 тысячам беженцев негде жить, им не хватает продовольствия и воды, существует опасность распространения эпидемий и гибели от подрывов.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / APTV
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"Совершенно другая ситуация в освобожденных от боевиков правительственными войсками при содействии российских ВКС городах Алеппо, Дейр-эз-Зор и пригородов Дамаска в Восточной Гуте. В этих населенных пунктах доставляется гуманитарная помощь, ведется разминирование, восстановлены водопроводы или организована доставка воды, работают государственные органы управления, восстанавливаются больницы, магазины, школы. Как итог — только в населенные пункты Восточной Гуты за последние дни вернулись более 55 тысяч жителей", — добавили в Минобороны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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