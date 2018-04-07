Боевики "Джейш аль-Ислам" атаковали позиции сирийской армии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" попытались атаковать позиции сирийских правительственных войск и возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, обстановка в городе Дума резко обострилась.

"За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семь и ранено 42 мирных жителя. Интенсивность обстрелов усиливается", — сказал Евтушенко.

Кроме того, экстремисты возобновили боевые действия против сирийской армии. При этом они используют местное население в качестве "живого щита", проводят акции устрашения с убийством протестующих мирных жителей, выступавших за выход боевиков из Думы.

Евтушенко добавил, что боевики "Джейш аль-Ислам" во главе с новым главарем Абу Кусаем, нарушили достигнутые договоренности и заблокировали выход мирных жителей из Думы.

"Сирийские правительственные войска освобождают районы города Дума от непримиримых бандформирований", — сказал Евтушенко.

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