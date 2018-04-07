Курды утверждают, что коалиция США строит новые базы на севере Сирии

КАИР, 7 апр — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США строит новые базы на восточном берегу реки Евфрат в рамках договоренностей с Сирийскими демократическими силами (СДС), связанных с борьбой с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), рассказал РИА Новости сопредседатель комитета обороны региона Джазира в северной Сирии Рейзан Жило.

"Да, международная коалиция строит новые базы в Манбидже, это связано с военными планами… Будь это базы США или французские, мы взаимодействуем с ней (коалицией), а не со странами. В целом строительство баз идет на севере Сирии, особенно на востоке Евфрата", — сказал Жило.

По словам курдского представителя, ИГ* восстановили часть сил благодаря действиям протурецких сил в Африне и угрозе наступления на Манбидж и на другие районы северной Сирии.

"…Решат американцы уйти или остаться, мы надеемся на свои силы, силу нашего народа и наших бойцов. Присутствие коалиции во главе с США помогает нам быстрей бороться с террористами. Но в координации с США или нет мы готовы покончить с террористами на востоке Евфрата и на севере Сирии в целом", — добавил Жило, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, который говорил о скором выводе американских сил из Сирии.

Жило подчеркнул, что строительство военных баз коалицией на севере Сирии является частью сотрудничества с СДС, особенно на востоке Евфрата. Арабо-курдские военизированные формирования в координации с международной коалицией будут распоряжаться новыми военными базами, особенно важной из которых является та, что в Манбидже — именно этот город, по словам Жило, является центром координации коалиции и СДС.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН. Сирийское правительство в свою очередь заявляло, что действия так называемой коалиции считаются оккупационными, так же как и действия любой другой иностранной армии, воюющей в САР без одобрения легитимных властей Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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