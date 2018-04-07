Сирийская армия начала операцию против боевиков в городе Дума

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сирийская армия начала операцию против боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"* в городе Дума в Восточной Гуте в ответ на ракетные обстрелы жилых районов Дамаска и окрестностей столицы, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Ранее сообщалось, что террористы, нарушив договоренности с сирийской армией, достигнутые при посредничестве РФ, открыли огонь из минометов по гуманитарному коридору в поселении Мухайам аль-Вафедин и по кварталу Дахия аль-Асад на окраине сирийской столице. В результате обстрела четыре человека погиби и 22 пострадали.

"Военный источник отметил, что "военная авиация Сирии ответила на источники огня, открытого террористами по жилым районам", подчеркнув, что "террористы "Джейш аль-Ислам"* тормозят договор по Думе и отказываются выпустить похищенных людей, находящихся в Думе", — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, отряды сирийской армии совершили обстрел ракетными пусковыми установками по базам боевиков "Джейш аль-Ислам"* в районе Думы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.