Сирийская армия начала операцию против боевиков в городе Дума

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сирийская армия начала операцию против боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"* в городе Дума в Восточной Гуте в ответ на ракетные обстрелы жилых районов Дамаска и окрестностей столицы, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
"Военный источник отметил, что "военная авиация Сирии ответила на источники огня, открытого террористами по жилым районам", подчеркнув, что "террористы "Джейш аль-Ислам"* тормозят договор по Думе и отказываются выпустить похищенных людей, находящихся в Думе", — говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, отряды сирийской армии совершили обстрел ракетными пусковыми установками по базам боевиков "Джейш аль-Ислам"* в районе Думы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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