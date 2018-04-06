Сирийская армия призвала жителей города Дума вернуться к мирной жизни

ДАМАСК, 6 апр — РИА Новости. Вертолеты ВВС Сирии сбросили листовки с призывом к жителям города Дума в Восточной Гуте вернуться к мирной жизни, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.
По данным источника, при содействии РФ достигнута договоренность между сирийской армией и боевиками в Думе о присоединении незаконного вооруженного бандформирования "Джейш аль-Ислам" к силам народного ополчения под управлением правительственных сил, а также о вводе российской и сирийской военной полиции в Думу для контроля за освобождением похищенных граждан.
"Это первостепенные условия договоренности. Сегодня пройдет завершающее собрание для достижения окончательного соглашения",- добавил источник.
Он также отметил, что командование армии дало боевикам время до воскресенья для выполнения всех условий, о которых договорились.
В листовках говорится об условиях договоренности при содействии РФ о мирном решении с целью возвращения к стабильности в Думе. Так, в перечисленные условия входит согласие на выход всех желающих боевиков из Думы в Джараблус на (север провинции Алеппо) под гарантии безопасности РФ.
Сирийское правительство также гарантировало отсрочку службы в армии всем мужчинам, достигшим призывного возраста сроком от 6 до 10 месяцев.
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