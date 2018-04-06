Сирия надеется на скорый вывод турецких военных

БАКУ, 6 апр — РИА Новости. Сирия рассчитывает, что механизм трехсторонних переговоров по сирийскому урегулированию в формате Россия-Иран-Турция приведут к выводу турецких сил с территории САР, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Сирийский дипломат, комментируя прошедший в среду в Анкаре саммит лидеров России, Ирана и Турции, отметил, что встреча стала результатом астанинских переговоров.

"Турция согласно с астанинским соглашением должна была послать полицию с легким вооружением для наблюдения и контроля за террористическими группировками в Идлибе на севере, у турецкой границы. Что произошло в итоге — вместо отправки полиции для наблюдения и контроля за террористическими группировками в Идлибе, Турция отправила войска. Это нарушение астанинского соглашения", — заявил он журналистам.

"Мы надеемся, что такого рода трехсторонний механизм окажет необходимое давление на турецкое правительство, чтобы она вывела свои силы с северной части Сирии, которая сейчас под оккупацией турецких войск", — добавил он.

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