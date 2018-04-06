Дамаск пока не получал официальной информации о выводе армии США из Сирии

БАКУ, 6 апр — РИА Новости. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, комментируя планы президента США Дональда Трампа о выводе американских сил из САР, заявил, что Дамаск не получал официальной информации.

США и коалиция стран, которые их поддерживают, ведут борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке, причем в Сирии они действуют без разрешения властей страны. По неофициальным данным, в Сирии сейчас могут находиться до 2 тысяч американских военнослужащих.

"Мы пока не получали никакой официальной информации", — заявил Джаафари журналистам в кулуарах министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

На прошлой неделе Трамп неожиданно заявил о том, что вскоре американские войска покинут Сирию, но его слова не были подтверждены членами администрации. Во вторник президент повторил свою позицию, добавив, что будет обсуждать это решение с союзниками и странами региона.

При этом представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил накануне, что политика Соединенных Штатов по Сирии не изменилась, временных рамок для вывода из страны американских военных нет.

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