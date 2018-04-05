МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные помогли доставить 130 тонн гуманитарной помощи ООН в населенный пункт Телль-Гехаб в сирийской провинции Дераа, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничного гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа", — сказал он.

Евтушенко отметил, что в данный населенный пункт на 20 грузовиках доставлено "130 тонн продуктов питания, хозяйственных принадлежностей и медикаментов".

Также, по его словам, жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 49 сирийцам, в том числе 21 ребенку.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 147 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 532 человека", — сообщил Евтушенко.

Генерал отметил, что благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб", мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. "За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-Эд-Духур вернулось 44 человека с личным имуществом", — добавил представитель Центра по примирению.

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