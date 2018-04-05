Временных рамок для вывода военных США из Сирии нет, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Политика Соединенных Штатов по Сирии не изменилась, временных рамок для вывода из страны американских военных нет, заявил на брифинге представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Он отметил, что президент Дональд Трамп "не обозначил никаких временных рамок" для вывода американских военных из Сирии, и "это очень эффективно".

"В долгосрочной перспективе структуры и страны в регионе должны проявлять такой же интерес по Сирии, как это делаем мы. И, возможно, больше, поскольку их это затрагивает в большей степени", — сказал генерал.

Маккензи подчеркнул, что "по сути ничего не изменилось" в политике США по Сирии, и они (военные) останутся в стране, пока ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) не будет побеждена.

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