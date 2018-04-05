США не уйдут из Сирии, считает эксперт

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. США не уйдут из Сирии, несмотря на незаконность своего присутствия в этой стране, считает российский эксперт, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко.
"Никуда американцы из Сирии не уйдут. Потому что если уйдут, это будет воспринято как явное поражение президента (Дональда) Трампа. А американская философия построена так, что даже намек на поражение неприемлем, если только не было реального поражения, как во Вьетнаме. Для них сама мысль о возможности уступить – это уже "красная черта", это то, что неприемлемо", — заявил Фененко на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
По его мнению, максимум, на что можно рассчитывать, это то, что американцы "уберут пару десятков самолетов и скажут: вот, посмотрите, на какую уступку мы пошли".
Кроме того, напомнил Фененко, у США есть целая сеть младших партнеров, на которых они могут опираться – это, например, Великобритания и Франция, "которым они вполне могут делегировать часть функций в Сирии и сказать, что "мы уходим, но с англичанами и французами договаривайтесь сами".
По его словам, американцев раздражает развитие астанинского формата переговоров по урегулированию в Сирии.
"По двум причинам – первая, что страна НАТО, Турция, демонстративно стала координировать свои действия с Россией и Ираном, с двумя враждебными США странами. Американцы воспринимают это как уход союзника", — считает Фененко.
Кроме того, считает эксперт, США воспринимают астанинский формат как тесно связанный с ШОС, так как и Турция, и Иран участвуют в работе этого формата. "(Астанинский процесс) – дочерний формат по ШОС, который претендует на свою роль по урегулированию кризиса в Сирии. Американцы воспринимают это как откровенный вызов своим интересам", — отметил Фененко.
В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Следующая встреча по САР в столице Казахстана ожидается 14-15 мая.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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