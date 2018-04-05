"Астана" стала основной площадкой для переговоров по САР, заявили в Анкаре

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. "Астана" стала основной площадкой для переговоров по разрешению сирийского кризиса, в то время как Женевские переговоры застопорились, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Следующая встреча по САР в столице Казахстана ожидается 14-15 мая.

"Астана" – это самый важный механизм для разрешения сирийского кризиса. Из-за того, что Женевский процесс застопорился, Астана приобрела еще более весомый статус. Мы решительно настроены на продолжение обоих процессов в Астане и Женеве. Мы никогда не смотрели на Астану как на альтернативу Женевы", — сказал Калын журналистам.

Он добавил, что Анкара ожидает от России и Ирана давления на Дамаск с тем, чтобы режим перемирия в Сирии не нарушался.

РФ и Иран наряду с Турцией являются гарантами перемирия в САР.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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