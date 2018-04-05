Из Восточной Гуты с начала гуманитарных пауз вышли более 157 тысяч человек

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Более 157 тысяч человек из Восточной Гуты в Сирии выведено с начала действия гуманитарных пауз, сообщает пресс-служба Минобороны РФ, отмечая, что более 33 тысяч человек выведено из города Дума.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 157 тысяч 255 человек, а из города Дума — 33 тысяч 345 человек", — говорится в сообщении.

Как указывается, на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За выводом можно наблюдать на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени.

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