Пушков прокомментировал заявление Трампа о выводе армии США из Сирии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по выводу войск из Сирии могут остаться нереализованными из-за сложных отношений главы Белого дома с его администрацией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Трамп заявил, что хочет вывести войска из Сирии, но не факт, что выведет. И хочет поладить с Россией, но далеко не факт, что поладит. Хотеть и суметь — разные вещи. Иногда желания опережают возможности — особенно, когда часть администрации США находится в оппозиции президенту", — написал Пушков в своем Twitter

Ранее в четверг Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии — ред.) заботятся".

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя слова американского лидера, заявила, что она не располагает информацией о планах по "выходу из Сирии".

Позднее телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации сообщил, что Трамп "неохотно" согласился на продление на некоторое время присутствия американского контингента в Сирии.