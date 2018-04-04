СМИ: Трамп согласился продлить присутствие американских военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 апр – РАИ Новости. Президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о том, что американские военные скоро покинут Сирию, "неохотно" согласился на продление их присутствия там на некоторое время, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации.

Как сообщил источник, во вторник Трамп провел заседание со своей командой в сфере национальной безопасности, в ходе которой было принято решение "оставить военных США в Сирии на неопределенный период с целью разгрома ИГ* (группировка "Исламское государство" запрещена в РФ)", — сообщает телеканал.

"Он, мягко говоря, не был в восторге от этого",- приводит издание слова источника.

По его словам, глава министерства обороны США Джеймс Мэттис и другие высокопоставленые представители администрации сообщили президенту Трампу, что борьба с ИГ* почти завершена, но вывод американских военных может поставить под угрозу достигнутые успехи. Мэттис заверил президента, что США уже сокращают и продолжат сокращать число американских военных в Сирии, не приведя конкретных сроков для полного вывода сил США из этой страны. По словам источника, Трамп "не был доволен этим", но согласился на дополнительное время.

"Президент ясно выразил свое недовольство в отношении долгосрочного присутствия в Сирии", — сказал источник, добавив что Трамп настаивает на необходимости дополнительного финансирования странами региона усилий по восстановлению Сирии.

На прошлой неделе Трамп неожиданно заявил о том, что вскоре американские войска покинут Сирию, но его слова не были подтверждены членами администрации. Во вторник президент повторил свою позицию, добавив, что будет обсуждать это решение с союзниками и странами региона.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. По неофициальным данным, в Сирии может находиться до 2 тысяч американских военнослужащих.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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